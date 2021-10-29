Депутаты предложили привязать ставку по государственной ипотеке к зарплате в регионах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть возможность привязки размера ставки по ипотеке к уровню среднего заработка в том или ином регионе России.

По его словам, это необходимо обсуждать, чтобы россияне оставались в своих субъектах и там не было дефицита трудовых ресурсов.

"Посмотрите, у нас процентная ставка по ипотеке одинаковая для всех регионов, кроме регионов Дальнего Востока. Есть отличия по селу. Но, допустим, между Москвой и Костромой, Санкт-Петербургом и Псковом разницы нет. А было бы правильно привязать ставку к заработной плате и с учетом этого ее корректировать", – отметил спикер.

Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, внедрение инициативы можно реализовать в рамках госпрограммы льготной ипотеки. По его словам, льготная программа под 7% показала свою эффективность, но максимальный размер кредита по программе сейчас 3 млн руб., в итоге многие граждане не могут воспользоваться этими условиями из-за высоких цен на жилье. Для "богатых" регионов, считает Аксаков, должны действовать рыночные ставки, пишут "Ведомости".

Национальное бюро кредитных историй отмечает спад спроса россиян на ипотечный продукт. За кредитом в минувшем сентябре обращались на 41,4% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Эксперты бюро полагают, что падение спроса на ипотеку вызвано изменением условий льготного продукта и ростом цены квадратного метра.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.