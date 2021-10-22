22 Октября 2021
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Коллаж, QR-код в кафе, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

На Ural Music Night будут проводиться выборочные проверки QR-кодов

Сегодня, 22 октября, в Екатеринбурге стартовала Уральская ночь музыки.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, работает 60 закрытых площадок. В связи с эпидемиологическими ограничениями попасть на фестиваль можно по специальному браслету, который подтверждает факт вакцинации от ковида. По словам организаторов, дополнительно будут проводиться выборочные проверки QR-кодов и паспортов.

Главной сценой фестиваля 2021 года станет КРК "Уралец". Там будет выступать популярная питерско-белорусская группа IOWA.

Напомним, Ural Music Night, который проводится в Екатеринбурге с 2016 года, должен был состояться еще летом, но тогда его отменили из-за коронавируса.

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На Ural Music Night будут проводиться выборочные проверки QR-кодов

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Теги: Ural Music Night, фестиваль, QR-коды, Екатеринбург



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