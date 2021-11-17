Роспотребнадзор нашел массу нарушений на фестивале Ural Music Night

Роспотребнадзор нашел множество нарушений на фестивале Ural Music Night, который состоялся недавно в Екатеринбурге.

Напомним, музыкальный фестиваль прошел в ночь на 23 октября. В связи с эпидемиологическими ограничениями попасть туда можно было по специальному браслету, который подтверждает факт вакцинации от ковида. По словам организаторов, дополнительно проводились выборочные проверки QR-кодов и паспортов.

Изначально Ural Music Night, который проводится в Екатеринбурге с 2016 года, должен был состояться еще летом, но тогда его отменили из-за коронавируса. А осенью, когда ситуация с заболеваемостью стала только хуже, фестиваль решено было не отменять.

Как сообщил сегодня в своем Facebook депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, он обратился в Роспотребнадзор с просьбой разобраться в ситуации, и там ему ответили "очевидное-невероятное".

"Только 22 октября ведомство узнало о проведении Ural Music Night, то есть непосредственно в день масштабных концертов. Сотрудники будто живут вне информационного пространства. Тем не менее, специалисты наведались на массовые мероприятия и зафиксировали нарушения, опасные в условиях пандемии – зрители не носили маски, игнорировали социальную дистанцию", - рассказал депутат.

По его словам, "осваивая президентский грант, организаторы не уследили за безопасностью меломанов".

"По итогам проверочные материалы переданы в полицию", - добавил Андрей Альшевских.