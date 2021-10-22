СМИ: Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью увеличилось до 16 человек
Никому из пропавших без вести при взрыве на заводе в Рязанской области, по предварительным данным, выжить не удалось.
"При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Таким образом число погибших увеличилось до 16 человек.
Ранее в МЧС подтвердили, что в результате ЧП погибли семь человек. Один госпитализирован, судьба еще девяти человек оставалась неизвестной.
Причиной пожара на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области стало нарушение технологического процесса.
По предварительным данным, угрозы населению нет. На данный момент пожар локализован, его площадь — 160 квадратов.