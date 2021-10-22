СМИ: Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью увеличилось до 16 человек

Никому из пропавших без вести при взрыве на заводе в Рязанской области, по предварительным данным, выжить не удалось.

"При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Таким образом число погибших увеличилось до 16 человек.

Ранее в МЧС подтвердили, что в результате ЧП погибли семь человек. Один госпитализирован, судьба еще девяти человек оставалась неизвестной.

Причиной пожара на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области стало нарушение технологического процесса.

По предварительным данным, угрозы населению нет. На данный момент пожар локализован, его площадь — 160 квадратов.