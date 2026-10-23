В Екатеринбурге автобус столкнулся с иномаркой: один человек погиб и 13 пострадали

В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло ДТП с участием автобуса и иномарки. Как сообщают очевидцы, легковушка влетела в автобус, в котором ехали, в том числе, дети.

По данным канала Baza, всего травмы получили 13 человек. Пассажиров автобуса выводили под руку, у некоторых были разбиты лица. В том числе, пострадали пятеро детей, возвращавшихся с экскурсии. Водитель легковушки скончался - он оказался зажат в автомобиле и, по словам очевидца, в момент ДТП находился в тяжелом состоянии.

В Госавтоинспекции по Екатеринбургу Накануне.RU сообщили, что на месте уже работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.