Минздрав: Женатые живут дольше холостых, а рожавшие - дольше бездетных

В Минздраве России высказались о длительности жизни россиян. В разговоре об этом не обошлось без темы детей. Высказалась главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

"Женатые мужчины живут дольше холостых. А женщины, родившие детей, живут дольше, (чем те, кто) без деток. Этому есть научное обоснование", – сказала Долгушина во время открытого диалога "Университеты – территория крепкой семьи", состоявшегося в РГГУ, пишет РИА Новости.

Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко привёл данные о том, до какого возраста женщины могут зачать и выносить ребёнка.

"В единичных случаях женщина может забеременеть и до 60 лет, это при сохранении менструального цикла, если не прекращается детородный возраст. У мужчин сохраняется способность практически до 90 лет", - сказал Онищенко.

Он уточнил, что женщина может родить ребенка в 60 лет при условии правильной работы гормонов, наличии хорошей генетики и медицинской поддержке. Мнение Онищенко прозвучало на фоне информации South China Morning Post, что жительница Китая родила дочь в 60 лет. До этого она же в 58 лет родила сына.