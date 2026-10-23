В Донецке могут построить дополнительный автовокзал

Планов по переносу автовокзала "Южный" в Донецке нет, заявил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко. Зато еще один возкал может появиться.

Несмотря на ранее озвученные предложения Единого института пространственного планирования РФ о выводе вокзала из центральной части города, профильное министерство ДНР отвергло эту идею. Министр подчеркнул, что программа развития транспортной сети до 2030 года ориентирована на сохранение и обновление существующих объектов, а не на их снос. Проблема существует: "Южный", расположенный в самом центре города, перегружен и работает на пике своей пропускной способности. В связи с этим рассматривается вариант строительства еще одного автовокзала, который взял бы на себя часть нагрузки. Где именно - пока не решено.

Изначально идея переноса "Южного" на южную окраину Донецка обосновывалась необходимостью снизить трафик в центре, улучшить экологию и оптимизировать маршруты в сторону трассы на Мариуполь.

До 2014 года в Донецке был автовокзал на западной окраине города, но из-за нападения ВСУ он закрылся и был разрушен. Актуальность проблемы высока в связи с тем, что из Донецка практически не ходят поезда (кроме пригородных), и в другие регионы России можно уехать только на автобусе.