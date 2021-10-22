Пострадавший при взрыве на заводе в Рязанской области скончался в больнице

Скончался мужчина, тяжело пострадавший во время пожара на заводе в Рязанской области, сообщает пресс-служба правительства области.

Ранее он был доставлен санавиацией центра медицины катастроф в Областную клиническую больницу в Рязань.

В областном правительстве уточнили, что официально погибшими считаются 16 человек. Судьба еще одного человека неизвестна, ведутся его поиски.

При этом "Интерфакс" сообщает, что число жертв увеличилось до 17 человек - погибла вся смена, находившаяся в цеху.

Как сообщалось, причиной пожара на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области стало нарушение технологического процесса.

По предварительным данным, угрозы населению нет. На данный момент пожар локализован, его площадь — 160 квадратов.