Politico: Лидеры ЕС переругались на саммите, перейдя на крик

Недавний саммит ЕС обернулся скандалом. Как пишет Politico, дискуссии переросли в открытые перепалки с криками и взаимными обвинениями. Камнем преткновения стал долгосрочный бюджет ЕС на сумму 2 трлн евро, а также энергетическая стратегия.

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Дополнительное напряжение внес отказ ряда стран, в частности Венгрии, участвовать в финансировании Киева. Все это происходит на фоне глубокого кризиса в странах Европы, где население недовольно ростом стоимости жизни. Предложенный Еврокомиссией бюджет на 2028-2034 гг. предполагает перенаправление средств из аграрного сектора и региональных программ в пользу оборонной промышленности и укрепления конкурентоспособности, что вызывает протест у многих участников. Коалиция из 17 государств категорически против урезания субсидий для аграрного сектора и дотаций для менее развитых регионов. Также эти страны настаивают на реструктуризации "ковидных" долгов.

Особенно острые дискуссии вызвал миграционный вопрос. Попытки Дании, Италии и Польши ужесточить политику в этой сфере натолкнулись на сопротивление лидеров Франции, Испании и Люксембурга. Дипломаты охарактеризовали эти дебаты как ужасные. Издание отмечает, что разногласия по вопросу миграции между странами нарастают: одни лидеры призывают к защите европейской цивилизации, другие прячут голову в песок. Разногласия обострились на фоне протестов во Франции, где много мигрантов.