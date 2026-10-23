Экс-зампрокурора Железнодорожного района Екатеринбурга оставили под арестом до декабря

В Екатеринбурге до декабря продлен арест бывшего заместителя прокурора Железнодорожного района города Михаила Аникина. Решение утвердил Свердловский областной суд.

Напомним, экс-сотрудника прокуратуры обвиняют в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, Аникин выступал посредником при передаче взятки в особо крупном размере от представителя бизнеса сотрудникам УФНС. Как показало расследование, деньги предназначались за то, что налоговики не стали привлекать предприятие за совершение нарушения.

В августе Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Михаила Аникина до октября. В дальнейшем арест экс-зампрокурора был продлен.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, это решение было обжаловано. Адвокат просил для своего подзащитного меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Облсуд, изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, не нашел оснований для отмены ареста. Аникин останется под стражей до 12 декабря 2026 года.