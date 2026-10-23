Концерт Леши Свика в Екатеринбурге снова перенесли

Концерт музыканта Леши Свика в Екатеринбурге перенесли на другие дату и площадку. Об этом сообщается в канале "Екатеринбург-ЭКСПО", где и должно было пройти выступление артиста.

Напомним, что изначально концерт должен был пройти еще в апреле, однако из ожидаемых 5 тыс. билетов удалось продать только тысячу. После этого выступление перенесли на 22 ноября, но сегодня стало известно, что на сцену Леша Свик выйдет только 9 декабря. Кроме того, площадка тоже поменялась - вместо "Екатеринбург-Экспо" слушателям предлагают прийти в клуб "Свобода".

Организаторы сообщают, что перенос обусловлен техническими причинами. Все ранее приобретенные билеты остаются действительными на новую дату, а вернуть их можно по месту приобретения. По вопросам VIP-билетов с покупателями организаторы свяжутся отдельно. В комментариях под постом люди также спрашивают, что делать тем, кто купил билеты на балкон - с ними также пообещали связаться.