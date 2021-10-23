Появилось видео с моментом взрыва на рязанском заводе, где погибла вся смена рабочих

В сети появилось видео с началом пожара и последовавшего взрыва на рязанском заводе "Эластик", где погибли 17 человек – вся смена рабочих, которые присутствовали в этот момент на предприятии.

Судя по кадрам, возгорание началось рядом с лентой конвейера, с которой рабочие снимали пакеты с продукцией. Увидев пламя, люди бросились с площадки, но в этот момент уже начали разлетаться от взрыва крупные обломки.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара могло стать нарушение техники безопасности и технологического процесса.

Завод занимается производством пороха для гражданских целей.