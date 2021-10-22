22 Октября 2021
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Политика За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Байден: Китай и Россия знают, что у нас сама мощная армия в истории мира

Президент США Джо Байден обратился к американцам с призывом не беспокоиться о том, что Китай, Россия или какая-либо другая страна или сила превзойдет Америку в военном отношении.

"Китай, Россия и весь остальной мир знают, что у нас самая мощная армия в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они будут сильнее нас", - заявил глава Белого дома.

Он также прокомментировал отношения с КНР: "Вы слышали, что люди говорят, что Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны с Китаем. Я хочу, чтобы Китай понял: мы не отступим, не изменим какие-либо взгляды. Если Тайвань подвергнется нападению со стороны Китая, у США есть обязательство встать на его защиту".

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в начале октября. Китайские военные направили к берегам острова почти 150 военных самолетов, а дипломатические ведомства обменялись острыми заявлениями с обвинениями в наращивании конфронтации.

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Байден: Китай и Россия знают, что у нас сама мощная армия в истории мира

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Теги: джо байден, китай, россия, тайвань, армия, военный конфликт



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