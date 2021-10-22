Байден: Китай и Россия знают, что у нас сама мощная армия в истории мира

Президент США Джо Байден обратился к американцам с призывом не беспокоиться о том, что Китай, Россия или какая-либо другая страна или сила превзойдет Америку в военном отношении.

"Китай, Россия и весь остальной мир знают, что у нас самая мощная армия в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они будут сильнее нас", - заявил глава Белого дома.

Он также прокомментировал отношения с КНР: "Вы слышали, что люди говорят, что Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны с Китаем. Я хочу, чтобы Китай понял: мы не отступим, не изменим какие-либо взгляды. Если Тайвань подвергнется нападению со стороны Китая, у США есть обязательство встать на его защиту".

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в начале октября. Китайские военные направили к берегам острова почти 150 военных самолетов, а дипломатические ведомства обменялись острыми заявлениями с обвинениями в наращивании конфронтации.