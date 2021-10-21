21 Октября 2021
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Политика В России Москва
Валерий Рашкин (2015) | Фото: Накануне.RU

Московский суд отказал КПРФ в отмене итогов электронного голосования

Сегодня Пресненский суд Москвы рассмотрел три иска от КПРФ, в том числе депутата и главы московского горкома партии Валерия Рашкина. Речь в них шла об отмене результатов электронного голосования в столице.
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"В четверг судом были рассмотрены три административных исковых заявления КПРФ: Гребенника, Суханова, Рашкина к участковым избирательным комиссиям участков дистанционного электронного голосования о признании результатов онлайн-голосования недействительными. Судом отказано в удовлетворении исковых требований заявителей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Пресненского суда.

После сентябрьских выборов в Госдуму в суд поступило несколько десятков исков от КПРФ, а также кандидатов в депутаты, настаивавших на отмене итогов электронного голосования.

Напомним, что московские коммунисты уже анонсировали продолжение акций против ДЭГ. Они собираются провести "встречу с избирателями".

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Московский суд отказал КПРФ в отмене итогов электронного голосования

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Теги: иск, Рашкин, суд, ДЭГ, Москва



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