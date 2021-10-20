Московские коммунисты анонсировали продолжение акций против ДЭГ

Депутаты Госдумы от московской ячейки КПРФ Валерий Рашкин, Денис Парфенов и Сергей Обухов собираются продолжить акции в столице с требованием отмены дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Они анонсировали "встречу с избирателями".

Между тем, в Москве продолжаются суды над участниками предыдущих "встреч". Эти акции столичные власти посчитали несанкционированными, не удовлетворившись тем, что действующие депутаты могут устраивать встречи с избирателями, направляя властям простое уведомление. В итоге многие сторонники отмены ДЭГ получили штрафы на сотни тысяч рублей, даже если они не участвовали в мероприятии, а просто репостнули анонс.