"Комсомолка" будет просить КГБ Белоруссии отпустить журналиста Можейко под залог

"Комсомольская правда" будет просить КГБ Белоруссии отпустить журналиста Геннадия Можейко под залог. При этом цена не имеет значения. "Сколько нужно будет залога, столько и внесем", – заявил Sputnik главред "Комсомолки" Владимир Сунгоркин.

Напомним, журналисту "Комсомольской правды" Геннадию Можейко предъявили обвинение в Белоруссии.

"Нашему коллеге Геннадию Можейко вменяют две статьи: 130 УК РБ (Разжигание социальной вражды или розни) и ст. 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти), - говорится в сообщении Telegram-канала "Комсомолки". - Геннадий находится в СИЗО города Жодино в камере с карантином по коронавирусу. Его нельзя посещать адвокатам и родственникам, и даже запрещено передавать передачи".

Поводом к задержанию стала заметка Можейко на сайте kp.by, где одноклассница Андрея Зельцера (предположительно, убившего сотрудника КГБ) характеризует последнего в школьные годы как парня, который был всегда за правду и умел постоять за себя, и заявила, что "не знает, что его подвигло на такой шаг", добавляют журналисты "КП".

Ранее "Комсомолка" закрыла свой белорусский филиал, распустив редакцию. До этого сайт издания был заблокирован в Белоруссии.