12 Октября 2021
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тюрьма надзиратели (2012) | Фото:

Журналисту "Комсомолки" предъявили обвинение в Белоруссии

Журналисту "Комсомольской правды" Геннадию Можейко предъявили обвинение в Белоруссии. Правда, информация об этом появилась спустя несколько дней после того, как следствие должно было официально это сделать, подав в суд ходатайство о заключении под стражу.
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"Нашему коллеге Геннадию Можейко вменяют две статьи: 130 УК РБ (Разжигание социальной вражды или розни) и ст. 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти), - говорится в сообщении Telegram-канала "Комсомолки". - Геннадий находится в СИЗО города Жодино в камере с карантином по коронавирусу. Его нельзя посещать адвокатам и родственникам, и даже запрещено передавать передачи".

Поводом к задержанию стала заметка Можейко на сайте kp.by, где одноклассница Андрея Зельцера (предположительно, убившего сотрудника КГБ) характеризует последнего в школьные годы как парня, который был всегда за правду и умел постоять за себя, и заявила, что "не знает, что его подвигло на такой шаг", добавляют журналисты "КП".

Ранее "Комсомолка" закрыла свой белорусский филиал, распустив редакцию. До этого сайт издания был заблокирован в Белоруссии.

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Журналисту "Комсомолки" предъявили обвинение в Белоруссии

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Теги: геннадий можейко, комсомольская правда, обвинение, белоруссия, оскорбление представителя власти, разжигание розни



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