20 Октября 2021
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Экономика В России
Бедность, пенсионер, подаяние, нищета, кризис (2020) | Фото из открытых источников

Власти РФ улучшили прогноз по снижению числа малоимущих

Уровень бедности в России в текущем году и в следующие три года будет сокращаться более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее.

Согласно прогнозу, который содержится в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ, по итогам 2023 года показатель достигнет исторического минимума в 10,1%.

В Минэкономразвития сообщили, что корректировка ожиданий частично связана с изменением методики расчета прожиточного минимума. Вместе с тем министерство прогнозирует восстановление допандемийных показателей реальных доходов населения к началу 2022 года, пишут "Известия".

Как сообщалось, снижение бедности в России в два раза возможно за счет адресных выплат, на это понадобится несколько сот миллиардов рублей, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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Власти РФ улучшили прогноз по снижению числа малоимущих

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Теги: малоимущие, экономика



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