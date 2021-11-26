26 Ноября 2021
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Экономика В России
бедность, зарплаты, задержки зарплаты, деньги, кошелек, пустой кошелек, нищета, доходы (2016) | Фото:liter.kz

СМИ: Минтруд планирует комбинированную модель оценки уровня бедности

26 ноября Минтруд России внесет на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии проект постановления кабмина РФ, который вводит дополнительный инструмент для оценки бедности в стране.

Он будет дополнять прожиточный минимум. Данный показатель будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого "минимального" набора потребления. Первый показатель, рассчитываемый ежеквартально, предполагается использовать как целевой, второй, привязанный к медианному доходу, останется базой для расчета пособий.

Министерство предлагает ввести новый подход к учету числа бедных россиян. В качестве границы бедности Минтруд предлагает использовать значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года (последнее рассчитанное значение до перехода на новую методику) — 11,3 тыс. руб. Граница бедности будет ежеквартально рассчитываться Росстатом с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал. Граница бедности будет использоваться только как статистический показатель, а все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом ПМ, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, уровень бедности в России в текущем году и в следующие три года будет сокращаться более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее.

Согласно прогнозу, который содержится в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ, по итогам 2023 года показатель достигнет исторического минимума в 10,1%.



Теги: Минтруд, бедность



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