В Кремле отказались комментировать лишение Сафронова и Сачкова права на переписку

В Кремле отказались комментировать жалобы советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и руководителя Group-IB Ильи Сачкова, о том, что их лишили права на переписку. Напомним, оба арестованы по делам о госизмене.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, определение режима содержания обвиняемых в преступлениях определяется следователем или судьей и "никоим образом не находится в компетенции главы государства или его администрации".

В конце сентября Лефортовский суд Москвы арестовал Сачкова до 27 ноября по ходатайству ФСБ. 21 октября будет рассмотрена жалоба защиты на это решение. Суть уголовного дела до сих пор не сообщается.

18 октября Сачков сообщил посетившим его членам ОНК, что отправленные им 17 писем не дошли до адресатов, а поступившие ему 25 писем изъяла администрация изолятора, пишет "Интерфакс".

Сафронов, арестованный в июле 2020 года, не получает писем около месяца, а его письма не доходят родственникам и даже адвокатам, рассказала "Би-би-си" его сестра Ирина Ковязина.