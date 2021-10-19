Северная Корея напомнила о своей переговорной позиции запуском ракеты с подводной лодки?

КНДР провела очередные ракетные испытания. Особый интерес вызывает то, что наблюдатели сейчас расходятся даже в том, сколько именно ракет было запущено: одна или две.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида, как сообщает Kyodo News, назвал продолжение испытаний "крайне прискорбным" фактом, поручил своему правительству подтвердить безопасность близлежащих кораблей и самолетов, а также подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.

Однако падение ракет (или ракеты) вблизи японских территориальных вод не привело к каким-либо инцидентам.

Южнокорейские военные сообщают о том, что зафиксировали старт баллистической ракеты, запущенной с подводной лодки.

Косвенным подтверждением этого может быть район запуска — местность Сипхо. Ранее поступали данные о находящейся там верфи, на которой была заложена подводная лодка водоизмещением в 3000 тонн, способная нести три баллистические ракеты. Её строительство завершилось в апреле текущего года. Ранее испытания БРПЛ Северная Корея проводила в 2015 и 2019 гг.

По данным The Korea Herald, разведывательные органы Южной Кореи и США в данный момент проводят тщательный анализ имеющихся данных.

Испытания состоялись в тот момент, когда высшие ядерные посланники Юга, США и Японии находятся в Вашингтоне, чтобы обсудить совместные усилия по возвращению Севера к диалогу посредством гуманитарной помощи и других стимулов.

В самом Пхеньяне настаивают на снятии экономических санкций в качестве условия для возвращения к полноценному диалогу. Недавно пересмотреть ограничительные меры, принятые против КНДР Совбезом ООН, признали также в Китае.