В Челябинске задержали подозреваемого в отравлении медведей в зоопарке

В Челябинске подозреваемому в отравлении медведей в зоопарке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Подозреваемый установлен и задержан. Это мужчина 1989 года рождения.

Напомним, факт отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши был зафиксирован 23 сентября. За день до этого у животных началась рвота с пеной, судороги, диарея, темная моча, атаксия и отсутствие реакции на раздражители. Ветеринары сутки боролись за животных, но они погибли. Похожий случай за пару недель до этого произошел с бурой медведицей Бусинка. Признаки отравления были слабее, ветеринары и зоологи смогли стабилизировать ее состояние. В настоящий момент угрозы для жизни не наблюдается.

Согласно заключению эксперта, гибель животных наступила в результате отравления.

По данному факту возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.