15 Октября 2021
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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2013) | Фото:

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту отравления медведей в зоопарке

В Челябинске возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными по факту отравления медведей в зоопарке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, факт отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши был зафиксирован 23 сентября. За день до этого у животных началась рвота с пеной, судороги, диарея, темная моча, атаксия и отсутствие реакции на раздражители. Ветеринары сутки боролись за животных, но они погибли. Похожий случай за пару недель до этого произошел с бурой медведицей Бусинка. Признаки отравления были слабее, ветеринары и зоологи смогли стабилизировать ее состояние. В настоящий момент угрозы для жизни не наблюдается.

Согласно заключению эксперта, гибель животных наступила в результате отравления. Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту отравления медведей в зоопарке

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Теги: зоопарк, медведи, олени, отравление, уголовное дело,



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