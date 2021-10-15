В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту отравления медведей в зоопарке

В Челябинске возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными по факту отравления медведей в зоопарке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, факт отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши был зафиксирован 23 сентября. За день до этого у животных началась рвота с пеной, судороги, диарея, темная моча, атаксия и отсутствие реакции на раздражители. Ветеринары сутки боролись за животных, но они погибли. Похожий случай за пару недель до этого произошел с бурой медведицей Бусинка. Признаки отравления были слабее, ветеринары и зоологи смогли стабилизировать ее состояние. В настоящий момент угрозы для жизни не наблюдается.

Согласно заключению эксперта, гибель животных наступила в результате отравления. Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.