Госдеп расследует действия администрации Байдена во время "ухода из Афганистана"

Госдепартамент США начинает расследование обстоятельств вывода военного контингента из Афганистана, проведенного администрацией Джо Байдена.

По данным издания Politico, проверки в основном коснутся дипломатического аспекта: выдачи виз афганцам, эвакуации беженцев и граждан США и других стран из Афганистана, эвакуации посольства США в Кабуле.

Есть вероятность, что проверка коснется и действий Пентагона, а участвовать в ней будут и другие агентства и ведомства, помимо Госдепа.

Генеральный инспектор Госдепартамента Дайана Шоу уведомила о намечающихся проверках профильные комитеты Конгресса, и парламентарии уже высказали живой интерес в участии в расследованиях – среди них было много критиков как собственно ухода США из Афганистана, так и "методов", которыми воспользовалась команда Байдена. Законодатели как из Республиканской, так и из Демократической партий критиковали президента за то, что план по уходу из Афганистана был "плохо продуманным и плохо осуществленным".

Отдельным пунктом расследования станет миграционная программа. Инспекторов интересует, как Пентагон проверял переселяемых афганцев. Программа была запущена более десяти лет назад, у многих были к ней претензии. Перед августовской эвакуацией на рассмотрении находилось порядка 18 тыс. заявок от афганцев, желающих переехать в США.