19 Октября 2021
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Политика За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Госдеп расследует действия администрации Байдена во время "ухода из Афганистана"

Госдепартамент США начинает расследование обстоятельств вывода военного контингента из Афганистана, проведенного администрацией Джо Байдена.

По данным издания Politico, проверки в основном коснутся дипломатического аспекта: выдачи виз афганцам, эвакуации беженцев и граждан США и других стран из Афганистана, эвакуации посольства США в Кабуле.

Есть вероятность, что проверка коснется и действий Пентагона, а участвовать в ней будут и другие агентства и ведомства, помимо Госдепа.

Генеральный инспектор Госдепартамента Дайана Шоу уведомила о намечающихся проверках профильные комитеты Конгресса, и парламентарии уже высказали живой интерес в участии в расследованиях – среди них было много критиков как собственно ухода США из Афганистана, так и "методов", которыми воспользовалась команда Байдена. Законодатели как из Республиканской, так и из Демократической партий критиковали президента за то, что план по уходу из Афганистана был "плохо продуманным и плохо осуществленным".

Отдельным пунктом расследования станет миграционная программа. Инспекторов интересует, как Пентагон проверял переселяемых афганцев. Программа была запущена более десяти лет назад, у многих были к ней претензии. Перед августовской эвакуацией на рассмотрении находилось порядка 18 тыс. заявок от афганцев, желающих переехать в США.

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Госдеп расследует действия администрации Байдена во время "ухода из Афганистана"

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Теги: госдеп, проверка, расследование, администрация, джо байден, афганистан



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