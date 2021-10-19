В Челябинске из-за долгов отключили отопление на "ЧТЗ-Уралтрак"

В Челябинске в здании заводоуправления "ЧТЗ-Уралтрак" (входит в концерн "Уралвагонзавод") отключена подача тепловой энергии из-за долга в размере более 2 млн рублей. Тепло поступит в помещение только после полной оплаты задолженности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралэнергосбыта".

В компании отметили, если заводоуправление так и не рассчитается с долгами, первые минусовые температуры могут привести к разморозке системы теплоснабжения.

Кроме того, "ЧТЗ-Уралтрак" задолжало за электроэнергию 272, 4 млн руб. Поставщик электроэнергии намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве завода в целях погашения задолженности за потребленную электроэнергию. В отношении предприятия введено ограничение электроэнергии до уровня аварийной брони.

В пресс-службе "Уралэнергосбыта" сообщили, что в 2020 и 2021 годах с заводом дважды заключалось соглашение о реструктуризации долга. Однако предприятие систематически нарушало условия соглашений. В августе текущего года завод вновь не осуществил необходимый платеж, это и вынудило ресурсоснабжающую компанию прибегнуть к крайним мерам.