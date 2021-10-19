Пропавшая в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой

Девятилетняя девочка, которая ранее пропала в Вологде, найдена мертвой.

"Найдена. Погибла", — сказал собеседник ТАСС.

Девочка ушла из дома 16 октября. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей — мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Было заведено уголовное дело по статье "Убийство".

Как сообщает СКР, что задержана женщина, подозреваемая в убийстве ребенка в Вологде. Тело ребенка нашли в ее квартире.

Напомним, следователи завершили расследование уголовного дела по факту изнасилования и убийства в Асбесте 11-летней девочки, которая в день трагедии продавала газеты.

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