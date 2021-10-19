Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде находится в медицинском учреждении Беломорска

Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска (Карелия). Об этом передает ТАСС со ссылкой на УМВД России по Вологодской области.

Девочка ушла из дома 16 октября. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей — мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Было заведено уголовное дело по статье "Убийство".

Как сообщает СКР, подозреваемая в совершении убийства 40-летняя жительница Вологды - задержана, ее нашли в Карелии. Установить подозреваемую помогли камеры наблюдения.

По данным ведомства, 16 октября она встретила ребенка на улице города. Женщина привела девочку к себе домой, где убила ее, а затем скрылась. Тело ребенка нашли в ее квартире 18 октября.