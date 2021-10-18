18 Октября 2021
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Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

В столичном общественном транспорте начнут штрафовать за приспущенные маски

В московском общественном транспорте начнут штрафовать даже тех пассажиров, которые не сняли, а всего лишь приспустили маску с носа – маска должна закрывать все органы дыхания, сообщил глава ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Нарушителям будут вручаться постановления о правонарушении.

"Маска защищает, когда надета правильно - полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания", - цитирует Султанова ТАСС.

Штраф за нарушение масочного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет 4 тыс. руб.

Ужесточение ограничительных мер и санитарных требований в условиях роста заболеваемости COVID-19 идет почти во всех регионах. Иногда главы регионов требуют от местных властей самого жесткого контроля. Так, глава Башкирии Радий Хабиров сегодня одобрил действия силовиков, которые не пускают людей без справок в общественные места. Накануне в сети резонанс вызвало видео, на котором двое полицейских забирают в отделение пенсионерку, решившую без QR-кода проехать в общественном транспорте. 

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В столичном общественном транспорте начнут штрафовать за приспущенные маски

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Теги: штраф, маска, транспорт



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