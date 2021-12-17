17 Декабря 2021
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Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

РАН: Стопроцентное ношение масок позволит победить коронавирус в Москве

Стопроцентное ношение защитных масок в Москве сократило бы число новых случаев заболевания коронавирусом к 31 декабря до 220 в день.

Об этом следует из расчетов по математической модели Института проблем передачи информации РАН. Однако даже вполне реалистичный сценарий, при котором маски носят 50% жителей города, может снизить количество новых случаев заболевания до нескольких сотен к началу февраля 2022 года, выяснили ученые.

Как говорят эксперты, чтобы использование средств индивидуальной защиты изменило ход пандемии, большинству нужно не только соблюдать меры предосторожности, но и делать это как следует.

Председатель Московского научного общества терапевтов доктор медицинских наук Павел Воробьев ранее заявил о том, что вокруг ковида создано много вредных мифов. Самым главным мифом он назвал тот, что ковид будто бы страшно опасная болезнь, которая лечится с трудом.

"Она уж точно не заразнее гриппа. 80-90% больных переживают ее легко. Если от нее погибают, то весьма немного", — сказал он.

Теги: РАН, коронавирус, маски



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