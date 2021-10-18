Глава Башкирии одобрил жесткую борьбу силовиков с гражданами без QR-кодов

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал силовиков, которые жестко пресекали попытки граждан попасть в общественные места без справок о вакцинации.

Так, сообщалось о составлении административного протокола на уфимского пенсионера, который пришел в торговый центр без справки о вакцинации. В Стерлитамаке пенсионерку без QR-кода пытавшуюся проехать в автобусе, доставили в полицию.

"Нам надо выдержать эту ситуацию: какие-то люди будут провоцировать, действовать вот таким образом, - отметил Хабиров, обращаясь к членам правительства региона и главам муниципалитетов. - А наша задача – защитить подавляющее большинство людей. Поэтому я прошу правоохранителей действовать в рамках своих полномочий, что они и делают. Главы муниципалитетов, я с вас это буду требовать. Это ваша работа – обеспечить исполнение этого указа".

Он также пригрозил закрытием торговых центров и других заведений предпринимателям, которые отказываются соблюдать введенные властями требования: "Владельцы торгового центра в Ишимбае заявили, что не будут соблюдать нормы. Не будете - значит будем закрывать. Мы живем в сложное время, рост больных, люди умирают".