18 Октября 2021
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Радий Хабиров на шихане Куштау (2020) | Фото: правительство республики Башкортостан

Глава Башкирии одобрил жесткую борьбу силовиков с гражданами без QR-кодов

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал силовиков, которые жестко пресекали попытки граждан попасть в общественные места без справок о вакцинации.

Так, сообщалось о составлении административного протокола на уфимского пенсионера, который пришел в торговый центр без справки о вакцинации. В Стерлитамаке пенсионерку без QR-кода пытавшуюся проехать в автобусе, доставили в полицию.

"Нам надо выдержать эту ситуацию: какие-то люди будут провоцировать, действовать вот таким образом, - отметил Хабиров, обращаясь к членам правительства региона и главам муниципалитетов. -  А наша задача – защитить подавляющее большинство людей. Поэтому я прошу правоохранителей действовать в рамках своих полномочий, что они и делают. Главы муниципалитетов, я с вас это буду требовать. Это ваша работа – обеспечить исполнение этого указа".

Он также пригрозил закрытием торговых центров и других заведений предпринимателям, которые отказываются соблюдать введенные властями требования: "Владельцы торгового центра в Ишимбае заявили, что не будут соблюдать нормы. Не будете - значит будем закрывать. Мы живем в сложное время, рост больных, люди умирают".

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Глава Башкирии одобрил жесткую борьбу силовиков с гражданами без QR-кодов

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Теги: радий хабиров, силовики, qr-код, башкирия



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