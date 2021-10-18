"Российская экономика исчерпала восстановление": рост ВВП в этом году не превысит 4,2%

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП в 2021 году. Глава министерства Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что на текущий момент российская экономика исчерпала свое восстановление, поэтому рост ее по итогам года не превысит 4,2%.

"Что касается экономического роста, с учетом развития ситуации оцениваем рост ВВП на текущий год в 4,2%. В августе, когда формировали прогноз, многие эксперты говорили, что может быть выше", - заметил министр во время обсуждения бюджета на следующий год.

Напомним, в прогнозах на текущий год почти все – от президента России до Всемирного банка – предсказывали России рост ВВП выше 4%, это объясняется "отскоком" экономики после кризиса. В то же время для достижения национальных целей к 2030 году Владимир Путин потребовал от правительства обеспечить рост экономики в 2022-2024 гг. и далее не менее 3% в год, что почти все – от Счетной палаты до Всемирного банка – считают не слишком реалистичной задачей.

Так, Всемирный банк в обновленном прогнозе в октябре предсказывает российской экономике прирост в 2021 году в 4,3%, но в 2022 – 2,8%, в 2023 – только 1,8%. В Счетной палате России считают, что без изменения политики и отсутствия инвестиций из ФНБ 3-процентный рост ВВП не обеспечить. В то же время в Минэкономразвития оптимистично считают, что экономика будет прирастать на 2% даже если вообще ничего не делать и свернуть все программы стимулирования.