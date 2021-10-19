19 Октября 2021
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Экономика В России
Максим Решетников на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Минэк сообщил, как выйти на рост экономики в 3%

Глава Минэкономразвития экономического развития Максим Решетников представил в Госдуме прогноз, который предполагает ускорение роста ВВП России в ближайшие годы до 3%.

Это в полтора раза больше по сравнению с предкризисным уровнем 2019 года. Решетников назвал прогноз "напряженным". "Бюджет выполняет уже не задачи восстановления, а выхода на траекторию роста", - отметил министр.

Предусмотренные в проекте бюджета программы развития сформированы по трем основным направлениям — от роста доходов россиян "зависит половина экономического роста в нашей стране". "Еще примерно треть зависит от роста инвестиций и соответственно, роста экспорта", – отметил Решетников. По его словам, бюджетная политика должна быть "нейтральной", пишут "Ведомости".

Тем временем, Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП в 2021 году. Глава министерства Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что на текущий момент российская экономика исчерпала свое восстановление, поэтому рост ее по итогам года не превысит 4,2%.

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Минэк сообщил, как выйти на рост экономики в 3%

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Теги: Минэк, экономика



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