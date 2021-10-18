СП: отсутствие инвестиций из ФНБ грозит снижением темпов роста ВВП

Отсутствие инвестиций из ликвидной части средств Фонда национального благосостояния может привести к снижению темпов роста ВВП.

Как следует из материалов Счетной палаты России, откладывание инвестирования средств ФНБ на более поздний срок приведет к более низким темпам роста ВВП, как это прогнозируется в консервативном варианте.

Ведомство отмечает, что в среднесрочном прогнозе отсутствует информация о том, каким образом, на какие проекты и в каких объемах будут направлены средства фонда.

Ранее глава государства Владимир Путин поручил кабмину изучить возможность повышения с 7% до 10% ВВП порога, при котором можно тратить средства Фонда. Ускорение темпов энергоперехода может привести к падению объема российских резервов ниже критической отметки уже в начале следующего десятилетия. Как сообщил заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев, проведены стресс-тесты разных сценариев энергоперехода.