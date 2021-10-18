18 Октября 2021
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Политика В России
Владимир Жириновский (2020) | Фото: пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме

В новой Госдуме оказалось 88 депутатов, за которых никто не голосовал

В Госдуме VIII созыва оказалось 88 депутатов (то есть около 20%), за которых никто не голосовал. Мандат им достался от коллег, возглавлявших партийные списки в регионах (или даже федеральные списки), но не захотевших идти в парламент.

Против "паровозной" практики выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он назвал ее "обманом избирателей".  

"Не нужен мандат — не нужно и идти на выборы. Если человек принимает участие в выборах, в случае своего избрания он должен работать депутатом, защищая права выбравших его людей", - заявил парламентарий.

Напомним, от своих мандатов отказались четыре из пяти лидеров федерального списка "Единой России" – в Госдуму ушла работать только детский омбудсмен Анна Кузнецова. Также еще до выборов о желании отказаться от мандата заявлял сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин (что он, в итоге, и сделал). Ну а практика отказа от мандатов среди губернаторов и вовсе стала повсеместной.

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В новой Госдуме оказалось 88 депутатов, за которых никто не голосовал

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Теги: госдума, партийные списки, мандат, паровозы, голосование, владимир жириновский



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