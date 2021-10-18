В новой Госдуме оказалось 88 депутатов, за которых никто не голосовал

В Госдуме VIII созыва оказалось 88 депутатов (то есть около 20%), за которых никто не голосовал. Мандат им достался от коллег, возглавлявших партийные списки в регионах (или даже федеральные списки), но не захотевших идти в парламент.

Против "паровозной" практики выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он назвал ее "обманом избирателей".

"Не нужен мандат — не нужно и идти на выборы. Если человек принимает участие в выборах, в случае своего избрания он должен работать депутатом, защищая права выбравших его людей", - заявил парламентарий.

Напомним, от своих мандатов отказались четыре из пяти лидеров федерального списка "Единой России" – в Госдуму ушла работать только детский омбудсмен Анна Кузнецова. Также еще до выборов о желании отказаться от мандата заявлял сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин (что он, в итоге, и сделал). Ну а практика отказа от мандатов среди губернаторов и вовсе стала повсеместной.