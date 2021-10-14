Захар Прилепин покинул Госдуму спустя месяц после избрания депутатом

Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин сегодня был лишен статуса депутата Госдумы – его коллеги проголосовали за досрочное прекращение полномочий. Основанием стало письменное заявление депутата.

Прилепин не раз заявлял, что собирается отказаться от мандата депутата Госдумы, поскольку ему не очень интересна законотворческая работа.

"Конечно же, я немного подумал об этом. У меня есть команда, и одному из членов своей команды я передам свой мандат. У меня есть огромное количество задач и обещаний, которые я наобещал в своей предвыборной кампании, и я буду их исполнять. Я, честно говоря, не очень понимаю, какая связь - как будто бы я сдал мандат и убежал куда-то в лес. Никакой разницы, собственно, нет", - заявил писатель о своем отказе от поста депутата в Госдуме.

Между тем, Прилепин сегодня оказался фигурантом скандала в Нижегородской области – регионе, где писатель долгое время жил. В СМИ появились сообщения, что глава области Глеб Никитин, якобы, написал заявление в ФСБ на Прилепина, мол, тот готовится привести в регион 300 ополченцев из Донбасса и захватить местную администрацию, если СРЗП не получит 15% голосов на выборах в Госдуму. В пресс-службе Никитина эту информацию опровергли, назвав ее провокацией.