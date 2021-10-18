Facebook анонсировал "метавселенную"

Facebook разрабатывает "метавселенную" (Metaverse) - новую форму виртуальности с использованием дополненной реальности. В ней можно будет буквально жить. Об этом говорится в заявлении корпорации.

В течение 5 лет в ЕС будут созданы 10 тыс. высококвалифицированных рабочих мест для создания этой "метавселенной". Отмечается, что Facebook рассматривает Европу как важный полигон для обкатывания новых технологий и создания там "процветающей цифровой экономики".

В начале октября в США произошел громкий скандал. Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген заявила о многочисленных нарушениях соцсети и политике возбуждения ненависти и прочих низменных качеств в людях. По ее словам, политика корпорации направлена на то, чтобы пользователь потреблял больше контента, а люди сидят в Facebook тем дольше, чем сильнее это вызывает у них эмоциональную реакцию. А отрицательные эмоции вызвать проще всего, поэтому он выгоден соцсети и она оптимизирована под такой контент.