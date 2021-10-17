17 Октября 2021
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киноэкипаж, космонавты, МКС (2021) | Фото: roscosmos.ru

Первый в истории киноэкипаж успешно вернулся на Землю

Первый в истории киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким вернулся на Землю. Трансляцию возвращения на Землю вел Роскосмос, передает корреспондент Накануне.RU.

После приземления спускового аппарата к космонавтам прибыли спасатели - они помогли актерам выбраться из аппарата. Съемки фильма "Вызов" в космосе длились 12 дней. Пересильд и Шипенко находились на орбите с 5 октября, Новицкий - с 9 апреля.

В основе сюжета космической драмы "Вызов" - история о девушке-враче, которая отправилась в космос дя спасения космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Участниками съемок также стали и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Самочувствие вернувшихся членов экипажа пробывшего в космосе, удовлетворительное.

Бюджет проекта неизвестен, но летом этого года продюсер "Вызова" Константин Эрнст просил у Фонда кино в целом 400 млн руб., из них половину – уже в этом году. В прокат лента должна выйти в 2022 году.

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Первый в истории киноэкипаж успешно вернулся на Землю

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Теги: роскосмос, космические туристы, дмитрий рогозин, вызов, съемки, киноэкипаж



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