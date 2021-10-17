18 Октября 2021
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киноэкипаж, космонавты, МКС (2021) | Фото: roscosmos.ru

Вернувшиеся с МКС актеры отправились в Звездный городок на реабилитацию

Вернувшийся сегодня с МКС после съемок фильма "Вызов" киноэкипаж отправился в Звездный городок для прохождения реабилитации, сообщает ТАСС.

Реабилитацию будут проходить космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Съемки фильма в космосе длились 12 дней. Пересильд и Шипенко находились на орбите с 5 октября, Новицкий - с 9 апреля. Потому и сроки реабилитации для участников полета будут отличаться. У актеров - он займет около недели, реабилитация Новицкого потребует больше времени.

В основе сюжета космической драмы "Вызов" - история о девушке-враче, которая отправилась в космос дя спасения космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Участниками съемок также стали и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Бюджет проекта неизвестен, но летом этого года продюсер "Вызова" Константин Эрнст просил у Фонда кино в целом 400 млн руб., из них половину – уже в этом году. В прокат лента должна выйти в 2022 году.

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Вернувшиеся с МКС актеры отправились в Звездный городок на реабилитацию

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Теги: роскосмос, космические туристы, дмитрий рогозин, вызов, съемки, киноэкипаж



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