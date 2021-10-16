Омбудсмен: Пожар во взбунтовавшейся владикавказской колонии потушен, ситуация под контролем

Омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев заверил, что ситуация в колонии №1 Владикавказа стабильная, бунт подавлен, пожар потушен.

Напомним, накануне вечером взбунтовались несколько сотен заключенных колонии, они вывели из строя камеры наблюдения, разрушили внутренние двери. Ночью они подожгли изолятор со спецусловиями, который удалось своевременно потушить, сообщил Цгоев, слова которого приводит Интерфакс.

По официальным данным, никто не пострадал. Проблемы возникли из-за того, что несколько заключенных отказались подчиняться во время планового обыска, а остальные мятежники их поддержали.

Mash со ссылкой на одного из заключенных колонии передает, что причина была в жестокости сотрудников ФСИН. Якобы надзиратели избили заключенных штрафного изолятора резиновыми дубинками, из-за чего те решили перерезать вены. По сведениям Telegram-канала, медицинскую помощь им не оказали. Также Mash сообщал о нескольких машинах "скорой помощи", которые выехали из колонии во время подавления мятежа.

Baza сообщает, что заключенные подожгли бараки СУС - строгих условий содержания. Формально заключённые живут в таких местах, как в обычных колониях общего режима, однако у них есть множество ограничений: например, именно эти бараки запираются, перемещаться местным зекам по территории свободно нельзя, жёстче действует охрана.