"Большой брат" служит вам": в московском метро запустили оплату "лицом"

С сегодняшнего дня на всех станциях московского метро работает система оплаты проезда по биометрии с помощью камер на турникетах – технология Face Pay позволит проходить в метро "без рук", не прикладывая карты, лишь с помощью взгляда в камеру.

Все прежние способы оплаты проезда останутся, говорит глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов и добавляет, что теперь Москва является городом с самым масштабным использованием технологии распознаванием лица для оплаты проезда.

"Система тестировалась пассажирами и сотрудниками транспортного комплекса с начала 2021 года и наконец готова для полноценного запуска. Алгоритм работы Face Pay прост: вы привязываете свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы", смотрите в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, деньги за проезд автоматически списываются. Даже руки из карманов не нужно доставать, или тяжелые пакеты перекладывать и искать в карманах карточку или смартфон. Не надо сокрушаться, если забыли "Тройку" дома, так как всё для оплаты у вас всегда будет при себе. При этом списание средств и все процедуры с платежом аналогичны тем, как при проходе с банковской картой", - рассказывает Ликсутов.

По его словам, за 10 лет очереди в кассы метро стали меньше в 3,3 раза, с появлением новой технологии они сократятся еще на порядок.

Примечательно, что прозрачные очки и маски не станут помехой для распознавания лица пассажира, если хотя бы 40% его лица остаются открытыми. Если же закрыта большая часть лица, то потребуется чуть больше времени для распознавания пассажира. "При проходе через турникет сдвиньте вниз маску – тогда система распознает вас быстрее. Также, например, когда вы используется Face ID для оплаты покупок или счета в кафе, вы также приоткрываете лицо, чтобы смартфон вас узнал", - добавляет глава департамента.

Также система может работать медленнее на станциях с неярким освещением. Кроме того, технология Liveness отличает живое лицо от изображенного на фото, поэтому не получится проехать по фотографии.

"По нашим прогнозам, в ближайшие 2-3 года 10-15% пассажиров будут регулярно пользоваться Face Pay. Мы будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймём, что спрос на новый сервис растёт. Сейчас по одному турникету установлено в каждом вестибюле станций, а на некоторых станциях их больше, так, на "Смоленской" Филевской линии турникетов с Face Pay уже три", - сообщил Ликсутов.

Он добавил, что "приватность будет на самом высоком уровне", ее обеспечат шифрованием. "Камера на турникете считывает биометрический ключ. То есть сравниваются биометрические ключи пользователей Face Pay, а не изображение лица или другие персональные данные. Так что, если вы еще беспокоитесь по поводу того самого "Большого брата", то можно быть спокойным — он не следит за нами, а служит вам и открывает все двери", - заключает чиновник.