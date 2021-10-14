В Прикамье экс-директора УКСа вновь будут судить за злоупотребление полномочиями

Бывший начальник управления строительства Прикамья Дмитрий Левинский вновь предстанет перед судом за превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По данным следствия, в ноябре 2017 года Левинский заключил госконтракт по строительству детской поликлиники в Кировском районе Перми с коммерческой компанией. В дальнейшем он подписал акт о приемке работ, которые фактически не были выполнены или были выполнены не в полном объеме.

"В результате преступных действий обвиняемого, коммерческой организации были необоснованно перечислены денежные средства в размере около 30 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, а исполнение контракта не было завершено, медицинское учреждение не было достроено. В ходе расследования уголовного дела в целях возмещения ущерба, причиненного государству на указанную сумму, на имущество обвиняемого наложен арест в размере более 23 миллионов рублей", - говорится в сообщении СКР.

Это уже второе уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ, которое было возбуждено в отношении бывшего главы краевого УКСа. В настоящий момент на рассмотрении Ленинского районного суда находится дело о злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении госконтракта на берегоукрепление в Усть-Качке. По версии следствия, в 2017 г. обвиняемый также подписал акт о приемке выполненных работ, которые на деле не были исполнены. В результате компании необоснованно было перечислено свыше 52 млн руб. из федерального и регионального бюджета, а исполнение контракта не было завершено. Помимо прочего, Левинский проходил по "делу зоопарка" – о хищении 353 млн руб. при его возведении.

Кроме того, Левинский получил условный срок за незаконный снос гаражей на Разгуляе, однако сейчас дело направлено на новое рассмотрение.