В Прикамье экс-директора УКСа вновь будут судить за злоупотребление полномочиями

14 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье экс-директора УКСа вновь будут судить за злоупотребление полномочиями

Бывший начальник управления строительства Прикамья Дмитрий Левинский вновь предстанет перед судом за превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По данным следствия, в ноябре 2017 года Левинский заключил госконтракт по строительству детской поликлиники в Кировском районе Перми с коммерческой компанией. В дальнейшем он подписал акт о приемке работ, которые фактически не были выполнены или были выполнены не в полном объеме.

"В результате преступных действий обвиняемого, коммерческой организации были необоснованно перечислены денежные средства в размере около 30 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, а исполнение контракта не было завершено, медицинское учреждение не было достроено. В ходе расследования уголовного дела в целях возмещения ущерба, причиненного государству на указанную сумму, на имущество обвиняемого наложен арест в размере более 23 миллионов рублей", - говорится в сообщении СКР.

Это уже второе уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ, которое было возбуждено в отношении бывшего главы краевого УКСа. В настоящий момент на рассмотрении Ленинского районного суда находится дело о злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении госконтракта на берегоукрепление в Усть-Качке. По версии следствия, в 2017 г. обвиняемый также подписал акт о приемке выполненных работ, которые на деле не были исполнены. В результате компании необоснованно было перечислено свыше 52 млн руб. из федерального и регионального бюджета, а исполнение контракта не было завершено. Помимо прочего, Левинский проходил по "делу зоопарка" – о хищении 353 млн руб. при его возведении.

Кроме того, Левинский получил условный срок за незаконный снос гаражей на Разгуляе, однако сейчас дело направлено на новое рассмотрение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье экс-директора УКСа вновь будут судить за злоупотребление полномочиями

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Левинский, обвинение, суд, директор капитального строительства, злоупотребление полномочиями



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети