Сергей Меликов избран главой Дагестана

Сергей Меликов избавился от приставки врио в должности главы Дагестана. Он год был временно исполняющим обязанности, но теперь депутаты Народного собрания республики выбрали его руководителем региона на ближайшие пять лет.

Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главу Дагестана Владимира Васильева и назначил его своим советником. В сентябре этого года Васильев избрался в Госдуму от "Единой России" и возглавил фракцию партии в нижней палате парламента.

Врио руководителя республики в 2020-м стал член Совфеда от Ставропольского края Сергей Меликов. Причем в 2017 году он уже рассматривался на пост главы республики, но отказался от этой должности. В тот момент Меликов занимал пост заместителя директора Росгвардии.