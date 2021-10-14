14 Октября 2021
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Политика В России Москва
заседание в Госдуме (2018) | Фото: duma.gov.ru

Миронов предостерег Попова по поводу инициатив с пенсиями: "В лучшем случае могут послать послом в Кабо-Верде"

Старожил российского парламента Сергей Миронов сегодня иронично предостерег новоиспеченного коллегу, депутата Госдумы от "Единой России" Евгения Попова на счет высказываний о пенсиях.

"Я вижу здесь Евгения Попова, который тоже на дебатах высказывался за индексацию пенсий. Я очень рад, что в "ЕР" тоже вызревает это решение. Но Вы, Евгений Георгиевич, все же будьте повнимательнее. Все, что касается пенсионных дел, это очень чревато. В лучшем случае вас могут послать послом в Кабо-Верде, а в худшем, в следующем созыве вас может не оказаться", - сказал лидер "Справедливой России – За правду" на пленарном заседании. Он явно намекал на назначение "единоросски" Натальи Поклонской послом в африканскую республику Кабо-Верде. Сама она так не считает, но многие называют ее назначение "ссылкой" за голосование против "пенсионной реформы" в Госдуме.

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Миронов предостерег Попова по поводу инициатив с пенсиями: "В лучшем случае могут послать послом в Кабо-Верде"

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Теги: сергей миронов, евгений попов, кабо-верде, наталья поклонская



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