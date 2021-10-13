Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской послом РФ в Кабо-Верде. Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.

Слухи о возможном назначении Поклонской послом в маленькую африканскую островную страну ходили несколько месяцев, они появились после того, как экс-прокурор Крыма отказалась от участия в думской выборной кампании.

Сама она держала интригу и лишь заявляла, что "все скоро всё узнают". При этом журналистам она говорила, что не прочь вернуться и в кресло крымского прокурора, а вот в депутатской работе себя больше не видит.