13 Октября 2021
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Политика В России
Наталья Поклонская (2020) | Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

Поклонская высказалась о своем назначении послом России в Кабо-Верде

Экс-прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась о своем назначении послом России в Республике Кабо-Верде.

"Для меня это назначение является большой честью и ответственностью перед страной! Обещаю выполнять свой долг достойно и оправдать оказанное мне высокое доверие!" – написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Оказалось, что назначение для нее является "долгожданным", сейчас она собирается добраться до Кабо-Верде, где для начала "осмотрится, познакомится".

Интересно, что при этом Поклонская не готова сказать, что просилась на это место. "Моя инициатива состоит в том, что я хочу работать по дипломатической линии. Для этого я обучалась в Дипакадемии, написала магистерскую диссертацию, прошла стажировку в Министерстве иностранных дел. Мне нравится эта работа", - заявила Поклонская в интервью РБК.

Она сообщила, что с Кабо-Верде знакома заочно, что "это прекрасная и дружественная страна", с которой России надо укреплять отношения.

"Почетной ссылкой" свое назначение Поклонская не считает: "Я добивалась этого назначения. Я училась и учусь и очень рада этому назначению. Если кто-то думает, что назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом России, великой страны, куда-либо — это ссылка, то для меня это странно. Это извращенный вкус какой-то. Но люди разные бывают. Для меня это большая радость, честь и гордость".

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Поклонская высказалась о своем назначении послом России в Кабо-Верде

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Теги: наталья поклонская, посол, кабо-верде, ссылка



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