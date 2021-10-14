Депутата Госдумы от "ЕР" Веллера проверят на наличие иностранного счета

Депутаты Госдумы направят в Генпрокуратуру, ЦИК и Росфинмониторинг запрос о возможном наличии у депутата Алексея Веллера ("Единая Россия") банковского счета в Лихтенштейне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава думского IT-комитета Александр Хинштейн.

"Напомню, что принятый по инициативе Президента закон впрямую запрещает нам, людям, занимающим/замещающим госдолжности, владеть иностранными счетами. И неважно: 1 доллар лежит там или 4,1 млн евро. Есть счет - значит, долой с госслужбы или из депутатов!" – написал Хинштейн.

Он добавил: "В этом вопросе у "Единой России" нет и не может быть двух мнений. О результатах проверок обязательно сообщим публично".

Ранее издание "СеверПост" сообщило о возможном наличии у полного тезки депутата Веллера счета в банке LGT Bank на 4 млн евро.

Веллер является депутатом Госдумы с 2016 года, до этого занимал пост мэра Мурманска.

Напомним, что директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина в этом году не допустили до выборов в Госдуму на основании заявлений его бывшей жены Ирины, а также данных Генпрокуратуры о том, что у него якобы есть доля в компании, зарегистрированной в Белизе.