В Госдуму внесен законопроект о побоях. И запущена дезинформация, что он против "домашнего насилия"

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за повторное нанесение побоев. Отношения к семье он не имеет, но на страницах Госдумы в соцсетях запущена дезинформация, что он якобы против "домашнего насилия".

"За повторные побои – арест. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту от домашнего насилия", - говорится на странице Госдумы.

Проект разработан во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2021 г. о частичном несоответствии Конституции ст. 116-1 УК РФ о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. В жалобе, по которому было вынесено решение КС, речь шла об избиении женщины братом, которого в 2018 году привлекли к административной, а затем и к уголовной ответственности. В 2019 году, имея неснятую и непогашенную судимость, он вновь нанес побои сестре. Но мировой судья отказался сразу применить уголовную статью. То есть случай "домашнего насилия" стал лишь поводом, а не предметом законопроекта.

Это не первый случай манипуляции в пабликах Госдумы в сосцсетях. В прошлом году заявлялось, что партия власти поддерживает "запрет на законодательном уровне забирать детей из семьи без решения суда", хотя в проекте Клишаса-Крашенинникова речь шла как раз о введении ювенальных экспресс-судов для ускоренного отобрания детей опекой. Также был запущен опрос о том, поддерживают ли граждане законопроект Клишаса-Крашенинникова, который запрещает отбирать детей без решения суда с лукавой формулировкой: "Поддерживаете ли вы законопроект против злоупотреблений органов опеки?" Притом что суть отозванного законопроекта состояла именно в узаконивании таких злоупотреблений с помощью ускоренных ювенальных судов.

Как отмечает Общественный уполномоченный по защите семьи, в законопроекте нет речи о "домашнем насилии".

"Он касается АБСОЛЮТНО всех. При равном недискриминационном отношении законодателя к людям законопроект можно обсуждать. Но опрос Госдумы предлагает голосовать по вопросу усиления ответственности именно в отношении домашнего насилия, что является манипуляцией. Дума! Прочитайте законопроект, который вам внесли, и прекратите вводить людей в заблуждение опросом, не имеющим отношения к законопроекту!" - призвал уполномоченный.

При этом настоящий законопроект о "семейно-бытовом насилии" внесут чуть позже. Это на днях пообещала спикер СФ Валентина Матвиенко.

Как отмечает профессор кафедры государственного и муниципального ИГСУ РАНХиГС и эксперт СФ юрист Игорь Понкин, законопроект о "семейно-бытовом насилии" разрушает всю систему права, поскольку вводится неслыханное - субъектом преступления объявляется семья. А наказывать предлагается за то, что не является правонарушением - ни административным, ни уголовным.