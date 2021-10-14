Украина обратилась к властям Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом РФ

МИД Украины поставил перед правительством Кабо-Верде вопрос о "преступной деятельности" Натальи Поклонской, которую ранее президент РФ Владимир Путин назначил в эту страну послом РФ. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, "спрятаться не получится даже в Африке". А Поклонская находится в санкционных списках Украины, ЕС, США, Канады и Японии. На Украине она осуждена за "госизмену" за то, что не приняла государственный переворот 2014 года и не присягнула захватившим власть, а стала прокурором Крыма. В то время как киевские мятежники объявили новую власть в Крыму "нелегитимной".

Недавно, когда стало известно о новом назначении Поклонской, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал "испортить ей жизнь". Судя по действиям Киева, это уже происходит. Бывший заместитель генпрокурора несуществующей АР Крым Гюндуз Мамедов заявил, что Украина может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской на Украину.

"Хорошая новость для Министерства юстиции Украины", - написал он.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украине сначала надо применить свое правосудие на своей территории, а уже потом браться за Африку. Крымский политолог Владимир Джаралла считает, что угрозы Украины экстрадировать Поклонскую не имеют никакого значения с практической точки зрения и выглядят смешными. Это обычная для Украины тактика мелких пакостей.