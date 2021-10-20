20 Октября 2021
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Общество В России
Наталья Поклонская в дипломатическом кителе. (2021) | Фото: vk.com/poklonskaya_nv

Поклонская опубликовала первое фото в дипломатическом кителе

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в соцсетях первое фото в новой форме – кителе дипломатического сотрудника, которые носят в официальных случаях российские послы.

Напомним, Поклонская была назначена президентом России послом в республике Кабо-Верде – это островное государство у западного побережья Африки. Она заявила, что действительно хотела заняться дипломатической карьерой и для нее назначение послом является честью. Поклонская собирается прибыть на новое место работы в ближайший месяц.

Наталья Поклонская в дипломатическом кителе.(2021)|Фото: vk.com/poklonskaya_nv

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Поклонская опубликовала первое фото в дипломатическом кителе

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Теги: наталья поклонская, посол, форма, дипломат



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