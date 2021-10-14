Города "тюменской матрешки" заволокло смогом из-за пожаров в соседних регионах

Города "тюменской матрешки" заволокло густым дымом. Жители Тюмени, Ишима, Сургута, Когалыма и некоторых других городов большой Тюменской области жалуются в соцсетях на плохую видимость и запах гари.

Кроме того, в северных городах густой туман стал причиной массовой задержки рейсов, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, в "Рощино" задерживается вылет самолета авиакомпании Utair, рейс ЮТ 287 до Нижневартовска. Вылет должен был состояться в 5.50. Перенесен на 12.15, авиакомпании "Ямал" рейса YC 10 до Салехарда перенесли с 7.00 до 11.00. С 7.50 перенесен вылет Utair до Сургута, и с 8.25 до Нового Уренгоя. Оба рейса намечены на 10.30. Также задерживается вылет двух рейсов авиакомпании "Победа" до Сургута.

Перенесен и один международный рейс. Вылет в Шарм Эль Шейх самолета авиакомпании "России" был намечен на 9.35. Теперь перенесен на 15.30.

Также задерживается прилет рейсов из Хургады (Египет), Сургута, Салехарда.

В Нижневартовске задержали рейсы до Новосибирска, Москвы, Ханты-Мансийска. Задерживается прилет самолетов из Новосибирска, Тюмени, Красноярска.

В Сургуте задержано несколько рейсов до Москвы, Махачкалы, Тюмени, Екатеринбурга, Белоярского, Уфы, Ханты-Мансийска, Новосибирска.

По данным оперативного штаба Тюменской области, источником задымления являются природные пожары в Тюменском районе, Курганской и Свердловской областях. В Ишимском районе из-за дыма и вовсе нулевая видимость.